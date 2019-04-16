Çiftlikbank Firarisi Mehmet Aydın Yakalanmamak İçin Yat Almış

Ne sattığı belli olmadan vaatler veren ve en sonunda binlerce kişiden kazandığı milyonlarca lirayla büyük vurgun yapıp yurt dışına kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın hakkında, yeni haberler gelmeye devam ediyor.

MOST WANTED LİSTESİNE ALINDI

Çiftlikbank vurgunundan sonra önce Uruguay'a kaçan Mehmet Aydın, Interpol'ün en çok arananlar listesi olan "Most Wanted" listesine de dahil oldu.

Aydın'ın ev ve yat aldığı iddia edilen Uruguay'daki Marina Canta Lucia

URUGUAY'DA İKİNCİ ADRES

Interpol tarafından arandığı için yakalanma korkusuyla yaşayan firari Mehmet Aydın'ın Uruguay'da ikinci bir adresi daha ortaya çıktı.

HIZLI KAÇMAK İÇİN MARİNADAN EV VE YAT ALDI

İddiaya göre Aydın, olası bir operasyonda yakalanmamak için marinadan ev ve yat aldı. Aydın'ın bu hamleyi, kendisini yakalamaya gelinmesi halinde deniz yoluyla kaçabilmek için yaptığı ifade edildi.

Firari Mehmet Aydın'ın satın aldığı iddia edilen yattan görüntüler;