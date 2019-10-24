Çiftçiye ve hayvancılığa 2019 yılında verilecek destekler belli oldu

24.10.2019 08:37

Çiftçiye ve hayvancılığa 2019 yılında verilecek destekler Cumhurbaşkanı Kararı ile açıklandı.

Buna göre alan bazlı desteklerde, buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 19 TL/da mazot ve 8 TL/da gübre desteği olmak üzere toplam 27 TL/da, çeltik, kütlü pamuk için 62 TL/da mazot ve 4 TL/da gübre olmak üzere toplam 66 TL/da, nohut, kuru fasülye, mercimek için 22 TL/da mazot ve 4 TL/da gübre olmak üzere 26 TL/da, patates için 27 TL/da mazot ve 4 TL/da gübre olmak üzere 31 TL/da, yağlık ayçiçeği, soya için 26 TL/da mazot ve 4 TL/da gübre olmak üzere 30 TL/da, dane mısır için 25 TL/da mazot ve 4 TL/da gübre olmak üzere 29 TL/da, kuru soğan, kanola, aspir, yaş çay, fındık, yem bitkileri için 17 TL/da mazot ve 4 TL/da gübre olmak üzere 21 TL/da, zeytin için 15 TL/da mazot ve 4 TL/da gübre olmak üzere 19 TL/da, diğer ürünler içinse 15 TL/da mazot ve 4 TL/da gübre olmak üzere 19 TL/da, nadas için ise 8 TL/da mazot desteği verilecek.

Toprak analiz desteği, asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde ilave her 50 dekara kadar bir analiz için yetkilendirilmiş laboratuvarlara analiz başına 40 TL olarak yapılacak.

ARICILIK DESTEĞİ KOVAN BAŞINA 10 TL

Arıcılık desteği kapsamında çiftçilere verilecek 2019 yılındaki destek kovan başına 10 TL olacak.

Küçük Aile İşletmesi desteği ise her dekar başına 100 TL olarak gerçekleşecek.

FINDIK GELİR DESTEĞİ DEKAR BAŞINA 170 TL

2019 fındık gelir desteği dekar başına 170 TL Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği olarak ödenecek.

Katı Organik ve Organomineral Gübre desteği ise dekar başına 10 TL olacak.

Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği olarak ise dekar başına 100 TL destek ödemesi yapılacak.

AYÇİÇEK, PAMUK, SOYA, BUĞDAY, ÇELTİK, ZEYTİNYAĞI 2019 FARK ÖDEMELERİ

Havza bazlı yapılacak fark ödemeleri ise 2019 yılında yağlık ayçiçeği için kilogram başına 40 TL, kütlü pamuk için 80 TL, soya için 60 TL, kanola için 50 TL, aspir için 55 TL, dane mısır için 3 TL, buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikale için 10 TL, çeltik için 10 TL, kuru fasulye, nohut ve mercimek için 50 TL, zeytinyağı için 80 TL, yaş çay için 13 TL, dane zeytin için 15 TL olacak.

YEM BİTKİLERİNE 2019'DA YAPILACAK DESTEKLEME ÖDEMELERİ

Hayvancılığa verilecek destekler kapsamında yıllık bazda yem bitkilerine yapılacak destek sulu yonca için 90 TL/da, kuru yonca için 40 TL/da, korunga için 90 TL/da, yeşil ot arpa ve buğday için 30 TL/da, tek yıllık yem bitkileri için 60 TL/da, sulu silajlık mısır için 100 TL/da, kuru silajlik mısır için 40 TL/da, yapay çayır mera için 150 TL/da, diğer sulu çok yıllık yem bitkileri için 90 TL/da, diğer kuru çok yıllık yem bitkileri için ise 40 TL/da destekleme ödemesi yapılacak.

2019 BUZAĞI MALAK/MANDA DESTEĞİ:

Programlı aşıları tamamlanmış, 4 ay ve üzeri yaşta, 2019'da ilk doğumunu yapmış ve ilkine buzağılama yaşı en fazla 810 gün olan düvelerin buzağıları ile son iki buzağılama arası süre en fazla 450 gün olan ineklerin doğan buzağılarına 350 TL/baş ödeme yapılacak. Bu şartları taşıyan saf sütçü sığır ırklarının 5 yaş üzeri olanları ile diğer sığır ırklarının etçi veya kombine ırk buzağılarına 600 TL/baş ödenecek.

Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van illerinde doğan buzağılara ilave 100 TL/baş ödenecek.

Soy kütüğüne kayıtlı buzağılara ilave 175 TL/baş ödenecek.

Dişi mandalara 250 TL/baş ödenecek.

Küçükbaş hayvancılık için ise çoban istihdam desteği 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığı bulunan işletme veya çobanlara 5000 TL ödenecek. Damızlık anaç koyun-keçi başına 25 TL, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta anaç tiftik keçisi başına ilave 20 TL ödenecek.