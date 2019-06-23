CHP'li Tanal: Zarflarda milletvekili seçimi yazıyor

CHP'li Tanal: Zarflarda milletvekili seçimi yazıyor

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, kişisel Twitter hesabından "Üsküdar'da zarflardaki sandık kurulu mühründe milletvekili seçimi yazıyor. Lütfen azami dikkat ve özeni gösterelim" paylaşımında bulundu.

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Üsküdar'daki zarfların üzerine vurulan mühürlerde milletvekili seçimi yazdığını söyledi.

Tanal Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Üsküdar'da zarflardaki sandık kurulu mühründe milletvekili seçimi yazıyor...Lütfen azami dikkat ve özeni gösterelim..."

İşte Tanal'ın yaptığı o paylaşım:

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