CHP'li Manyas Belediyesi, asgari ücreti 4 bin 200 TL yaptı

Asgari ücretin 2021 yılı için net net 2 bin 825 lira olarak açıklandı. Asgari ücrete 500 TL zam yapılırken, belediyelerde 2021 yılında uygulayacakları asgari ücreti açıklamaya başladı.

MANYAS BELEDİYESİ ASGARİ ÜCRETE 886 TL ZAM YAPTI

Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla 2021 yılında en düşük asgari ücreti 4 bin 200 TL olarak uygulayacaklarını söyledi. Manyas Belediyesi'nde 2020 yılında asgari ücret 3 bin 314 TL'ydi. Manyas Belediyesi asgari ücrete 886 TL zam yapmış oldu.

Başkan Barçın konu hakkında şunları söyledi:

"Manyas Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışı ile yönettiğimiz güzel ilçemizde kendi çalışanlarımızın refahı bizim için büyük öneme sahiptir. Bu sebeple biz Manyas Belediyesi olarak 2020 yılında Aralık ayı itibariyle en düşük işçi maaşı net 3 bin 314 TL olarak ödüyorduk. Son zamanlarda yaşanan gelişmeler izinde 2021 yılı için de %4 oranında zam yapılma kararı ile belediye çalışanlarımıza en düşük asgari ücret net 4.200 TL olarak ödeme kararı aldık. Buradan tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için çok teşekkür ediyor, aldığımız kararın hayırlı olmasını diliyorum. Umarım aldığımız bu karar tüm ülkemizdeki işverenlere örnek olur ve yayılır."