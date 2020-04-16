Chievo'da oynayan Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic, evinin çatısından verdiği pozla gündeme geldi Serie A Ligi ekiplerinden Chievo'nın Sırp forvet oyuncusu Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic, Instagram paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Evinin çatısında verdiği pozu paylaşan Djordjevic, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu.

Chievo'nın Sırp forvet oyuncusu Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic, Instagram paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

İtalya'da koronavirüs salgını devam ederken, karantinadan sıkılan Jovana evinin çatısına çıkarak pozlar verdi ve "Bana lolita deyin" mesajını paylaştı. William Shakespeare'in Romeo Ve Juliet'i yazmasından bu yana Verona, "Aşk Şehri" olarak tanımlanırken, Jovana da "Zamanımın çoğunu burada geçiriyorum" dedi.

300 BİNİN ÜSTÜNDE TAKİPÇİSİ VAR

Instagram'da 300 binin üzerinde takipçisi olan Sırbistanlı fotomodel, 1991'de Novi Sad'da dünyaya geldi. Miss Fashion TV yarışmasını kazanarak ünlenen Jovana, daha sonrasında pek çok ajansla çalıştı.

CESUR POZLARI SEVİYOR

Instagram sayfasından son derece cüretkar fotoğraflar paylaşan Jovana, en güzel futbolcu eşleri arasında yer alıyor. Eşi için ise "Onu sakatlığında böyle tedavi ediyorum" diyerek birlikte oldukları fotoğrafları gösterdi. Jovana, "Cesur pozlar vermeyi seviyorum" diyerek soyunmaktan korkmadığını dile getirdi.