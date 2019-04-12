Chelsea Taraftarından Salah'a Ahlaksız Tezahürat!

Chelsea taraftarları, dün akşam UEFA Avrupa Ligi çeyrek finali ilk maçında Slavia Prag ile deplasmanda karşılaştıkları mücadele öncesinde büyük bir skandala imza attı. Bir barda toplanarak maç saatini bekleyen İngilizler, Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'a yönelik ırkçı tezahüratlarda bulundu ve olayın görüntüleri kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı.

KULÜP 3 KİŞİYİ TESPİT ETTİ

Salah'a "bombacı" diyerek Müslümanlara terörist imasında bulunan 6 kişiden 3'ünün Chelsea kulübü tarafından maçın oynandığı Eden Arena'ya gelmeden evvel tespit edildiği ve stadyuma girişlerinin engellendiği açıklandı. Chelsea kulübü, daha sonrasında yaptığı açıklamada olayları "tiksindirici" olarak nitelendirirken söz konusu tezahüratları yapan kişilerin birer utanç kaynağı olduğunu ifade etti.

"SALAH'A YAPILANLAR MİDE BULANDIRICI"

Liverpool ise kendi oyuncularına yapılan saldırı hakkında yayımladığı bildiride olayları kınayan Chelsea yönetimine teşekkürlerini sunarken "Bu davranışın adını net bir şekilde koymak gerekiyor: Katıksız bağnazlık" sözlerine yer verdi. Teknik Direktör Klopp da "Salah'a yapılanlar mide bulandırıcı." dedi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Merseyside polisi ise söz konusu tezahüratları yapanlarla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını duyurdu.

(Fanatik)