Chelsea Taraftarından Salah'a Ahlaksız Tezahürat!
Avrupa Liginde dün oynanan Slavia Prag-Chelsea maçından önce büyük bir skandal yaşandı. Bir barda bulunan Chelsea taraftarları, Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah hakkında İslamofobik tezahüratlarda bulundu.
Chelsea taraftarları, dün akşam UEFA Avrupa Ligi çeyrek finali ilk maçında Slavia Prag ile deplasmanda karşılaştıkları mücadele öncesinde büyük bir skandala imza attı. Bir barda toplanarak maç saatini bekleyen İngilizler, Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'a yönelik ırkçı tezahüratlarda bulundu ve olayın görüntüleri kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı.
KULÜP 3 KİŞİYİ TESPİT ETTİ
Salah'a "bombacı" diyerek Müslümanlara terörist imasında bulunan 6 kişiden 3'ünün Chelsea kulübü tarafından maçın oynandığı Eden Arena'ya gelmeden evvel tespit edildiği ve stadyuma girişlerinin engellendiği açıklandı. Chelsea kulübü, daha sonrasında yaptığı açıklamada olayları "tiksindirici" olarak nitelendirirken söz konusu tezahüratları yapan kişilerin birer utanç kaynağı olduğunu ifade etti.
"SALAH'A YAPILANLAR MİDE BULANDIRICI"
Liverpool ise kendi oyuncularına yapılan saldırı hakkında yayımladığı bildiride olayları kınayan Chelsea yönetimine teşekkürlerini sunarken "Bu davranışın adını net bir şekilde koymak gerekiyor: Katıksız bağnazlık" sözlerine yer verdi. Teknik Direktör Klopp da "Salah'a yapılanlar mide bulandırıcı." dedi.
POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
Merseyside polisi ise söz konusu tezahüratları yapanlarla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını duyurdu.
(Fanatik)
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Hoşttt hoşttttt ingiliz köpekleriCevap Yaz 12 7 Yayından Kaldır
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Jürgen Klopp Salah’a tam destek veriyor..Liverpool kulubüde tam destek veriyor..böyle ırkçı fanatikler ne yazıkki her ülkede var..önemli olan bu konuda UEFA nın tutumudur..Cevap Yaz 14 2 Yayından Kaldır
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Harbi Müslümansan Takımdan ayrılıp geldiğin yere gidersin eğer kalıyorsan Para MilliyetçisindirCevap Yaz 1 27 Yayından KaldırRUHI-BJK: Metin, Salah, İngiltere ''de seviliyor, binlerce kişi içinden 20 30 manyak çıkıyor, tüm tribünlere mal edemeyiz. Tabii ki ırkçılık ve İslamofobi var, İngiliz federasyonu bu beyni az gelişmiş bir kısım Chelsea taraftarına cezayı kesecektir. Irkçılık vs ciddi anlamda dünya futbolunda lanetleniyor zaten. DUrdurulamaz ama ibretlik cezalar azaltır.1 1 Yayından KaldırTUGAY YARICI: Adam dünyada müslümanlığı temsil ediyo bi nevi ne salak adamsınTüm 12 yorumu okumak için tıklayın15 2 Yayından Kaldır