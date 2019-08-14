Beşiktaşlı taraftarlar ile Chelseali taraftarlar arasında dostluk rüzgarları!

Süper Kupa mücadelesi için Beşiktaş'ta toplanan Chelseali taraftarlar, siyah-beyazlı taraftarlarla birlikte tezahürat yapıp fotoğraf çektirdi.

14.08.2019 15:06
Beşiktaşlı taraftarlar ile Chelseali taraftarlar arasında dostluk rüzgarları!

Liverpool ile Chelsea arasında Vodafone Park'ta oynanacak olan Süper Kupa maçına saatler kala İngiliz taraftarlar İstanbul sokaklarında.... Liverpool taraftarları Taksim civarında maçı beklerken Chelsea taraftarları ise Beşiktaş'ta bulunuyor.

Maçı bekleyen Chelseali taraftarlar, Beşiktaş forması giyen taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi ve tezahürat yaptı. O anlar kameralara işte böyle yansıdı.

Kaynak: DHA
Beşiktaşlı taraftarlar ile Chelseali taraftarlar arasında dostluk rüzgarları!
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