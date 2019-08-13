Chelsea, Süper Kupa finali için İstanbul'a geldi

UEFA Süper Kupa final maçı kapsamında rakibi Liverpool ile karşı karşıya gelecek olan Chelsea takımı İstanbul'a geldi.

13.08.2019 09:32
Chelsea, Süper Kupa finali için İstanbul'a geldi

Çarşamba günü saat 22.00'de Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek UEFA Süper Kupa final maçı öncesi İstanbul'a gelen ilk takım Chelsea oldu. Gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na inen takım oyuncuları, havalimanının işletmecisi İGA görevlileri tarafından çiçeklerle karşılandı.

LİVERPOOL 17.00'DA GELECEK

Havalimanındaki işlemlerini tamamlayan takım, daha sonra Havalimanı'ndan ayrılarak kalacakları otele hareket etti. Chelsea ile karşı karşıya gelecek diğer bir İngiliz temsilcisi Leverpool takımının ise saat 17.00 sıralarında İstanbul'a ulaşması bekleniyor.

Kaynak: İHA
Chelsea, Süper Kupa finali için İstanbul'a geldi
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