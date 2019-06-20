Çernobil dizisiyle tekrar gündeme geldi! Beşiktaş'ın Kiev pozu ortaya çıktı

Bugünkü Ukrayna sınırları içinde yer alan o dönemin Sovyetler Birliği çatısı altındaki Çernobil Nükleer Santrali'nde 1986'da yaşanan nükleer patlama ile onbinlerce insan öldü yüzbinlerce insan da radyasyona maruz kaldı.

BEŞİKTAŞ İÇİN "ÇANTADA KEKLİK" DİYORLARDI

NTV'de yer alan habere göre; Dinamo Kiev ise o dönem dünyada en sistemli futbol oynayan takımların başında geliyor. Kiev'in o zamanlardaki teknik direktörü, Valeriy Lobanovski 6 Ocak 1987 günü, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalde eşleştikleri Beşiktaş için "Çantada keklik, bizim için yarı final garanti" açıklaması yapıyordu.

Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde Dinamo Kiev ile eşleşen Beşiktaş'ın o dönemde kadrosunda Metin Tekin, Feyyaz Uçar, Recep Çetin, Samet Aybaba, Rıza Çalımbay, Sinan Engin, Gökhan Keskin, Fikret Demirer ve Ziya Doğan gibi isimler vardı.

KIEV MAÇI ÖNCESİ BU POZU VERDİLER

O dönem, gazeteler böyle önemli maçlar öncesi büyük kulüp futbolcularıyla bir araya gelip özel çekimler yapardı. Beşiktaşlılar da Dinamo Kiev eşleşmesinden sonra "Radyasyon bölgesinden asrın takımı" olan Dinamo Kiev'e hazır olduklarını belirtmek için bu pozu veriyor.

Sağ bek Rıza Çalımbay, rakip için "Yorum yok" açıklaması yaparken o dönem takımın genç yıldızı olan Metin Tekin, "Bunlar golleri önler mi acaba?" diye soruyor. Haberlerde Dinamo Kiev için 21'inci yüzyılın futbolunu oynayan nükleer takım olarak bahsediliyor...

BEŞİKTAŞ TURU FARKLI KAYBETTİ

Maç sonucu mu?... İstanbul'daki yoğun kar nedeniyle İzmir'e alınan maçı Dinamo Kiev 5-0 kazanıyor, rövanşı da 2-0 alan SSCB takımı adını yarı finale yazdırıyor.