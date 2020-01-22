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Cercle Brugge, Yunus Akgün için transfer teklifinde bulundu

Belçika ekibi Cercle Brugge, Galatasaray'ın 19 yaşındaki oyuncusu Yunus Akgün için 2 milyon euroluk transfer teklifinde bulundu.

22.01.2020 17:09 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:34

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren 'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılarda takımın genç futbolcularından için 'dan talip çıktığı öğrenildi. 19 yaşındaki futbolcunun transferi için teklif yapıldı.

CİM-BOM SICAK BAKIYOR

Galatasaray altyapısından yetişen ve zaman zaman A Takım'da forma şansı bulan Yunus Akgün için Belçika'dan Cercle takımı devreye girdi. Sarı kırmızılılara transfer için 2 milyon euroluk bonservis teklifi yapıldı. Galatasaray'ın 19 yaşındaki futbolcunun satışına onay vermesi bekleniyor.

(Futbol Arena)


Haber Videosu

: Cercle Brugge, Yunus Akgün için transfer teklifinde bulundu
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