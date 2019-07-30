Emre Mor'un Galatasaray'a transferini açıkladılar! Menajerlik şirketi duyurdu

WBD Menajerlik Şirketi'nin CEO'su Erik Alonso, Emre Mor'un Galatasaray'a transferinin tamamlandığını duyurdu. Emre Mor'un, takım arkadaşlarıyla vedalaştığı öğrenilirken, genç oyuncu satın alma opsiyonlu kiralık olarak Galatasaray'a gelecek.

SOYUNMA ODASINI BOŞALTTI

İspanyol El Desmarque'nin haberine göre; Bu sabah soyunma odasını boşaltan Emre Mor'un Galatasaray'la anlaşmak üzere İstanbul'a gideceği belirtildi.

İŞTE SÖZLEŞME DETAYLARI

Haberde Emre Mor'un sarı-kırmızılı takıma satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık olarak katılacağı açıklandı. Ayrıca sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi de konulacak.

İşte Erik Alonso'nun attığı tweet;