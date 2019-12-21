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Cenk Tosun'un yeni hocası Ancelotti oldu

Milli futbolcu Cenk Tosun'un da forma giydiği Premier Lig ekiplerinden Everton, takımın başına ünlü İtalyan Teknik Direktör Carlo Ancelotti'yi getirdi

21.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:56
Cenk Tosun'un yeni hocası Ancelotti oldu

Premier Lig'de alınan kötü sonuçların ardından menajer Marco Silva ile yollarını ayıran , İtalyan teknik adam ile anlaşma sağladı. İngiliz ekibi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, tecrübeli teknik adam ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Ünlü hoca, bugün oynanacak Everton - Arsenal maçını tribünden takip edecek.

KARİYERİNDE 3 ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLUĞU BULUNUYOR

Carlo Ancelotti'nin kariyerinde Milan ile 2, Real Madrid ile de 1 olmak üzere 3 kez UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası ve UEFA Süper Kupası bulunuyor. Ancelotti ayrıca Milan ve Madrid ile de FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı 2 kez kazandı.

60 yaşındaki İtalyan hoca Milan ile Serie A, Real Madrid ile La Liga, Chelsea ile Premier Lig ve Bayern Münih ile de Bundesliga'da şampiyon oldu.


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: Cenk Tosun'un yeni hocası Ancelotti oldu
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