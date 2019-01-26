Cenk Tosun'un Golü Everton'a Yetmedi
İngiltere Federasyon Kupası 4. turunda Everton, İngiltere Championship ekiplerinden Millwall'a 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti. Milli oyuncu Cenk Tosun, takımının ikinci golünü kaydetti.
İngiltere Federasyon Kupası 4. tur mücadelesinde, İngiltere Championship takımlarından Millwall, Premier Ligi ekibi Everton'ı The Den Stadı'nda konuk etti. Everton, Brezilyalı oyuncusu Richarlison'ın 43. dakikada golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Millwall, 45+2. dakikada Lee Gregory ile ağları sarstı ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
CENK GİRDİ GOLÜNÜ ATTI
İkinci yarıya hızlı başlayan Everton'da 65. dakikada Dominic Calvert-Lewin'in yerine oyuna dahil olan milli futbolcu Cenk Tosun, iki dakika sonra fileleri havalandırarak takımını 2-1 öne geçirdi. Ataklarını sıklaştıran ev sahibi Millwall, 75. dakikada Jake Cooper ve 90+4. dakikada Murray Wallace'ın golleriyle Everton'ı 3-2 mağlup ederek üst tura yükseldi.
Kaynak: AA
YORUMLAR