Cenk Tosun'un Golü Everton'a Yetmedi

İngiltere Federasyon Kupası 4. tur mücadelesinde, İngiltere Championship takımlarından Millwall, Premier Ligi ekibi Everton'ı The Den Stadı'nda konuk etti. Everton, Brezilyalı oyuncusu Richarlison'ın 43. dakikada golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Millwall, 45+2. dakikada Lee Gregory ile ağları sarstı ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

CENK GİRDİ GOLÜNÜ ATTI

İkinci yarıya hızlı başlayan Everton'da 65. dakikada Dominic Calvert-Lewin'in yerine oyuna dahil olan milli futbolcu Cenk Tosun, iki dakika sonra fileleri havalandırarak takımını 2-1 öne geçirdi. Ataklarını sıklaştıran ev sahibi Millwall, 75. dakikada Jake Cooper ve 90+4. dakikada Murray Wallace'ın golleriyle Everton'ı 3-2 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Kaynak: AA