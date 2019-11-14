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Cenk Tosun takımı yalnız bırakmadı

İzlanda hazırlıkları sırasında salı günü yapılan antrenmanda sakatlanan ve kadrodan çıkarılan Cenk Tosun, mücadeleyi tribünden takip etti.

14.11.2019 20:15 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:36
Cenk Tosun takımı yalnız bırakmadı

A Milli Takım'ın ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi da tribünden takip etti. Salı günü yapılan antrenmanda kasığında yırtık meydana gelen ve maç kadrosundan çıkarılan golcü futbolcu, dünkü çalışmayı kenardan takip etmiş ve arkadaşlarına destek vermişti. İzlanda maçı için Riva'dan çıkan kafilede yer alan Cenk Tosun, karşılaşmayı da tribünden takip etti.

SİGTHORSSON TT STADI'NDA

Galatasaray'ın 2016-2017 sezonunda kadrosuna kattığı ancak sarı-kırmızılı formayı giyemeden kulüple yolları ayrılan İzlandalı futbolcu Kolbeinn Sigthorsson, Türk Telekom Stadı'ndaki ilk maçına çıktı. Sigthorsson, İzlanda'nın, Türkiye ile oynadığı kritik mücadelede ilk 11'de yer aldı.

Kaynak: İHA
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