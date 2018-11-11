Milli Oyuncu Cenk Tosun: Şampiyonluğun En Büyük Adayı Başakşehir

Beşiktaş'tan geçen sezon devre arasında Everton'a transfer olan Cenk Tosun Goal.com'a röportaj verdi.Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulunan Cenk Tosun, "Artık eskisi gibi üç tane takımın domine ettiği bir lig yok. Bu çok güzel bir şey bence. Üçünden biri şampiyon oluyordu ya da Trabzonspor oluyordu. Artık öyle değil. Başakşehir olsun, Bursaspor olsun, bu takımlar büyük takımları zorluyorlar. Başakşehir birkaç yıldır göze hoş gelen bir futbol oynuyor. Hak ettikleri yerdeler. Böyle devam ederlerse şampiyonluğun da en büyük adayı Başakşehir." şeklinde konuştu.

"HEDEFİMİZ AVRUPA"

Everton'daki hedefleri hakkında konuşan Cenk Tosun, "Büyüklerden sonra gelen takım biziz benim gözümde. Biz her sene Avrupa'da oynama mecburiyetindeyiz. Geçen sene sekizinci bitirdik ve Avrupa'ya gidemedik. Çok iyi de bir sezon geçirmedik. İlk devrede de geçirmedik. Ben geldikten sonra biraz daha iyi bir sezon oldu ikinci devrede. Bu sene gerçekten iyi bir takım kurduk. Güzel transferler yaptık. Taraftarımızın ve başkanımızın hak ettiği konum Avrupa'dır. Avrupa'ya gitmek şart gibi. İlk 6, ilk 7 bu senenin hedefleri olmalı." dedi.