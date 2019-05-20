Cenk Tosun Formayı Giydi Şampiyonluğu Kutladı
Everton forması giyen Cenk Tosun, 9 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Denizlispor'un şampiyonluğunu Ege temsilcisinin formasını giyerek sosyal medyada paylaşım yaptı.
Milli futbolcu Cenk Tosun, 9 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen ege temsilcisi Denizlispor'un şampiyonluğunu, yeşil-siyahlı formayı giyip sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı.
DENİZLİSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞUNU KUTLADI
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, Spor Toto 1. Lig'i lider olarak tamamlayıp şampiyon olarak Süper Lig'e çıkan Denizlispor'un şampiyonluğunu kutladı.
Yeşil-siyahlı formayı giyip fotoğraf çektiren Tosun, bu fotoğrafı sosyal medya hesabından, "Şampiyon Denizlispor. Süper Lig'e hoş geldin Horoz" yazısıyla paylaştı. Paylaşımı Denizlisporlu binlerce taraftar beğenirken, fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.
YORUMLAR (17)
-
Cenkin futbolu bitmistir. . . Denizlide oynar. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
benim kendi şahsi fikrim bence Cenk abi İngiltere, ye değil, de İspanya, ya gitseydi kesinlikle ama kesinlikle süper goller atardı çünkü ingiltere ligi bayağı bayağı yavaş bir lig ama ispanya ligi çok hareketli teknik sürat hız bunların hepsi Cenk abide fazla fazla var yolun bahtın açık olsun iyi yürekli adam gibi adam Cenk abiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiCevap Yaz Yayından Kaldır
-
imamoğlu gümbür gümbür geliyor.Cevap Yaz 2 2 Yayından KaldırŞAMPİYON GS: Aynen.1 1 Yayından KaldırBARON: Gümlemesinde1 2 Yayından Kaldır