Cenk Tosun Formayı Giydi Şampiyonluğu Kutladı

Everton forması giyen Cenk Tosun, 9 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Denizlispor'un şampiyonluğunu Ege temsilcisinin formasını giyerek sosyal medyada paylaşım yaptı.

Milli futbolcu Cenk Tosun, 9 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen ege temsilcisi Denizlispor'un şampiyonluğunu, yeşil-siyahlı formayı giyip sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı.

DENİZLİSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞUNU KUTLADI

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, Spor Toto 1. Lig'i lider olarak tamamlayıp şampiyon olarak Süper Lig'e çıkan Denizlispor'un şampiyonluğunu kutladı.

Yeşil-siyahlı formayı giyip fotoğraf çektiren Tosun, bu fotoğrafı sosyal medya hesabından, "Şampiyon Denizlispor. Süper Lig'e hoş geldin Horoz" yazısıyla paylaştı. Paylaşımı Denizlisporlu binlerce taraftar beğenirken, fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Cenk Tosun Formayı Giydi Şampiyonluğu Kutladı
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YORUMLAR (17)

  • SANATÇI İDEOLOJİK SİYASET YAPMAMALI:
    benim kendi şahsi fikrim bence Cenk abi İngiltere, ye değil, de İspanya, ya gitseydi kesinlikle ama kesinlikle süper goller atardı çünkü ingiltere ligi bayağı bayağı yavaş bir lig ama ispanya ligi çok hareketli teknik sürat hız bunların hepsi Cenk abide fazla fazla var yolun bahtın açık olsun iyi yürekli adam gibi adam Cenk abiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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