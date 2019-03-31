Everton Forması Giyen Cenk Tosun: Quaresma'yı Özlüyorum

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'a rekor bir ücretle transfer olan milli futbolcumuz Cenk Tosun, Beşiktaş'ta oynarken Ricardo Quaresma'ya top geldiğinde hemen ceza sahasına koştuğunu; bugüne kadar kendisine en iyi pasları da Portekizli yıldızın ve Caner Erkin'in attığını söyledi. TRT Spor'da yayınlanan Sporcu Vizesi programına konuk olan milli futbolcu Cenk Tosun samimi itiraflarda bulundu. Hayatında iki "Şenol" olduğunu söyleyen Cenk Tosun, "Şenol Güneş ve Şenol Tosun. İkisinin de İngiltere'ye gelmemde çok büyük payı var." dedi.

"BİR MAÇTA 4 MEVSİM YAŞADIM"

İngiltere'de yaşadığı şehir olan Liverpool'da hava değişikliğinin çok ani gerçekleştiğini de belirten Cenk Tosun, yaşadığı bir anıyı da şöyle paylaştı: "Geçen sene bir Stoke City maçımız vardı 2 gol atmıştım. Orada ben dört mevsimi yaşadım. Hava önce güneşliydi, sonra bir rüzgar çıktı ve kar yağmaya başladı. Daha sonra ise kar durdu ve güneş açtı. Güneşten sonra da yağmur yağdı. Bildiğin dört mevsimi o maçta yaşadım. O maçı da 2-1 kazanmıştık ve 2 gol atmıştım. Benim için güzel bir maçtı. Buranın (hava durumunda) sağı solu hiç belli olmuyor."

CANER ERKİN'E ÖVGÜ

"Sana en iyi orta yapan kim, özlüyor musun onu?" sorusuna Cenk Tosun, "Quaresma'yı söyleyebilirim. O'nun sayesinde çok gol attım. Yani top ona geldiğinde ben hemen direkt ceza sahası içerisine koşuyordum. Çok bir şey yapmana gerek yoktu, kafana kesiyordu. Onun haricinde Caner Erkin'i söyleyebilirim. Gerçekten sol ayağı inanılmaz yetenekli biri. Riskli oynar, 3 tane pas atar, 2 tanesi rakibe gider ama bir tanesi kesin kaleci ile karşı karşıya bırakır seni." dedi.

"TOSUN PAŞA'YI BİLİYORLAR"

Milli oyuncu, kendisine İngiltere'de de "Tosun Paşa" denmeye başlanmasının hikayesini şöyle anlattı: "Tosun Paşa'yı biliyorlar. Bizim Türkler sosyal medyadan yaza yaza onu görmüşler. "Tosun Paşa ne?" diye sordular bana, ben de "Osmanlı dönemine ait bir hitap" dedim. Onlar da bana Tosun Paşa demeye başladı. Biliyorlar yani..."

Kaynak: DHA