Cenk Tosun, Crystal Palace'a kiralanmak üzere! Anlaşma çok yakın
İngiltere Premier Lig'in 'Kartallar' lakaplı takımı Crystal Palace'ın Cenk Tosun'u Everton'dan kiralamak için son görüşmeleri yaptığı yazıldı.
Milli golcümüz Cenk Tosun'un devre arasında Everton'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken İngiltere'den ciddi bir iddia geldi.
Daily Mail'in haberine göre Cenk Tosun'un önümüzdeki günlerde Crystal Palace'a transfer olacağı öne sürüldü. Roy Hodgson yönetimindeki Crystal Palace'ın golcü problemini çözmek ve kadroda bu bölgede alternatif yaratmak için Cenk Tosun'u istediği ve anlaşmanın çok yakın olduğu ifade edildi.
6 AYLIK KİRALIK
Transferin ise taraflar arasında 6 aylık kiralama şeklinde görüşüldüğü söyleniyor. Bunun sebebi ise Cenk Tosun'un haftalık 110 bin pound olan kazancı.
Crystal Palace'ın ayrıca Tottenham'dan Kyle Walker-Peters'ı da tıpkı Cenk Tosun'u olduğu gibi 6 aylık kiralama ile kadrosuna katmanın hesaplarını yaptığı aynı gazetenin haberinde yer aldı.
Haber Videosu: Cenk Tosun, Crystal Palace'a kiralanmak üzere! Anlaşma çok yakın
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Cenk premier lig golcusu asla olamaz belki İspanya ama İtalya Premier Lig gibi zorluk seviyesi yuksek liglerde cok ust duzey olman lazim.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır