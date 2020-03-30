SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Spor ›› Cenk Tosun: Benfica maçından sonra 3-4 gün uyumadım - Spor
Galatasaray, Beşiktaş, Spor

Cenk Tosun: Benfica maçından sonra 3-4 gün uyumadım

Everton forması giyen Cenk Tosun, "Benfica maçından sonra 3-4 gün uyumadım, ben bunu nasıl yaptım diye. Hayal gibi geliyordu. Şampiyonlar Ligi çok büyük bir turnuva. Böyle bir turnuvada böyle bir gol atmak muhteşemdi." dedi.

30.03.2020 22:26 | Son Güncelleme: 30.03.2020 23:26

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, Koray Palaz'ın sosyal medya hesabında yaptığı canlı yayına katılarak kendisiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı. En sevdiği sanatçılardan en iyi anlaştığı oyunculara, en sevdiği yemekten neden 23 numara giydiğine kadar birçok soruyu yanıtlayan Cenk Tosun'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

En çok sevdiği sanatçılar: Sezen Aksu, Ebru Gündeş, Yıldız Tilbe, İbrahim Tatlıses, Sıla

Teknen olsaydı adı ne olurdu: Tosun Paşa

"İLK ALDIĞIM FORMA, BEŞİKTAŞ FORMASIYDI"

İlk aldığı forma: Beşiktaş forması. Babamın bir arkadaşı vardı, hasta bir Beşiktaşlı. Beni Beşiktaşlı yapan da o. Hangi isim ve numara vardı hatırlamıyorum ama Sergen Yalçın olabilir.

Maç öncesi ritüelin var mı: Takım otobüsüyle stada giderken en son eşim ve babamı görüntülü ararım, çocukları görürüm, babamı görürüm, onların duasını alıp öyle çıkarım maça

"OĞLUMUN FUTBOLCU OLMASINI İSTERİM"

Oğlunun futbolcu olmasını ister misin: İsterim. Sırtında neden Tosun, 23 numaralı formayla oynamasın? Oynaması beni çok mutlu eder.

Neden 23 numara: Gaziantepspor'a devre arası gelmiştim, çok seçenek yoktu. En çok hoşuma giden 23 numaraydı. Michael Jordan, David Beckham gibi isimler giyiyordu. İlk sezonum da iyi geçince uğurlu numaram olarak geçti.

Hangi futbolcularla aynı takımda olmak isterdin: Zinedine Zidane. Ronaldinho. Brezilyalı Ronaldo.

"HAYATIMIN EN MUTLU GÜNLERİNDEN BİRİYDİ"

Benfica golü sonrası neler yaşadın: 3-4 gün uyumadım, ben bunu nasıl yaptım diye. Hayal gibi geliyordu. Şampiyonlar Ligi çok büyük bir turnuva. Böyle bir turnuvada böyle bir gol atmak muhteşemdi. Hayatımın en mutlu günlerinden biriydi galiba.

Ronaldo mu, Messi mi: Bence Ronaldo.

"PREMIER LİG'DEKİ EN İYİ OYUNCU DE BRUYNE"

Premier Lig'deki en favori oyuncusu: Kevin De Bruyne.

Premier Lig'de en yakın olduğu takım arkadaşların: Everton'dan Stekelenburg, Coleman, Crystal Palace'dan Van Anholt.

Beşiktaş'tan en çok kimi özledin: Atınç, Necip, Oğuzhan, Olcay, Tolga Zengin, Caner. Hem saha içi, hem saha dışında hep birlikteydik, bir aile gibiydik.

"GALATASARAY MAÇINA ÇIKARKEN ÜZERİMDE GERGİNLİK VARDI"

Galatasaray - Beşiktaş maçı anısı: Çarşamba günü düğünüm vardı. Cumartesi de Galatasaray ile çok kritik maça çıkacaktık. Maça çıkarken üzerimde gerginlik vardı, yenilirsek ihale bana kalır diye. Oyuna sonradan girdim, topu Mario Gomez'e çıkarttım, o da golü attı. Orada 'Oh be' dedim. Galatasaray ilk devrede bayağı bir gol kaçırmıştı, çok korkmuştum (Gülerek).

En sevdiğin yemek: Mantı

Cenk Tosun: Benfica maçından sonra 3-4 gün uyumadım

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Milli futbolcu Cenk Tosun: Benfica maçından sonra 3-4 gün uyumadım
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Galatasaray'ın yıldızı Muslera'dan unutulmaz destek Spor
Galatasaray'ın yıldızı Muslera'dan unutulmaz destek
Beşiktaş Yönetim Kurulu video konferans ile toplandı Spor
Beşiktaş Yönetim Kurulu video konferans ile toplandı
Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi Spor
Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi
İngiliz devi, koronavirüsle mücadele için stadını açtı Spor
İngiliz devi, koronavirüsle mücadele için stadını açtı
Yıldız oyuncu, 9 gün sonra koronavirüsü yendi Spor
Yıldız oyuncu, 9 gün sonra koronavirüsü yendi
Eski eşinden Wanda Nara'ya sert tepki! Sen nasıl bir annesin Spor
Eski eşinden Wanda Nara'ya sert tepki! Sen nasıl bir annesin
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim
'Evde kal' çağrısı yapan Grealish, dışarı çıkıp trafik kazası yaptı!
"Evde kal" çağrısı yapan Grealish, dışarı çıkıp trafik kazası yaptı!
Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil
Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil
Denizlispor'da Modou Barrow, ülkeyi terk etti
Denizlispor'da Modou Barrow, ülkeyi terk etti
Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım
Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Hiç şikayeti yok ancak hala pozitif
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Hiç şikayeti yok ancak hala pozitif
Galatasaray'da Florin Andone ile yollar ayrılıyor
Galatasaray'da Florin Andone ile yollar ayrılıyor
Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı
Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı
UEFA, 55 üye ülke federasyonu ile 1 Nisan'da liglerin başlangıç tarihi hakkında görüşecek
UEFA, 55 üye ülke federasyonu ile 1 Nisan'da liglerin başlangıç tarihi hakkında görüşecek
Barcelonalı futbolcular, koronavirüs salgını nedeniyle maaşlarından yüzde 70 feragat etti
Barcelonalı futbolcular, koronavirüs salgını nedeniyle maaşlarından yüzde 70 feragat etti
2020 Tokyo Olimpiyat oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de yapılacak
2020 Tokyo Olimpiyat oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de yapılacak
Fatih Terim'in taburcu olmasıyla ilgili Buse Terim'den ilk paylaşım: Taburcu oldu ve güneş açtı
Fatih Terim'in taburcu olmasıyla ilgili Buse Terim'den ilk paylaşım: Taburcu oldu ve güneş açtı
Fenerbahçe, ihtiyaç sahiplerine 33 bin gıda kolisi ve 5 milyon TL yardım yaptı
Fenerbahçe, ihtiyaç sahiplerine 33 bin gıda kolisi ve 5 milyon TL yardım yaptı
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim taburcu edildi
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim taburcu edildi
Kevin-Prince Boateng: Beşiktaş'tan ayrılıp Fiorentina'ya geri dönebilirim
Kevin-Prince Boateng: Beşiktaş'tan ayrılıp Fiorentina'ya geri dönebilirim
Bakan Kasapoğlu: Liglerin ne zaman başlayacağına dair net bir tarih yok
Bakan Kasapoğlu: Liglerin ne zaman başlayacağına dair net bir tarih yok
'Evde kal' çağrısı yapan Ronaldo'nun dışarı çıkması, sosyal medyada tepki çekti
"Evde kal" çağrısı yapan Ronaldo'nun dışarı çıkması, sosyal medyada tepki çekti
Futbolcu Yusuf Yazıcı, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu
Futbolcu Yusuf Yazıcı, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu
Işıl Reçber, sosyal medyadan gelen tepkilere sert çıktı: İnsanlar önce kendilerini sorgulasın
Işıl Reçber, sosyal medyadan gelen tepkilere sert çıktı: İnsanlar önce kendilerini sorgulasın
Ekrem İmamoğlu, Fatih Terim'le yaptığı görüşmeyi anlattı: Sesi çok iyiydi
Ekrem İmamoğlu, Fatih Terim'le yaptığı görüşmeyi anlattı: Sesi çok iyiydi
Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak açıklaması: Tedavileri devam ediyor
Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak açıklaması: Tedavileri devam ediyor
İttifak Holding Konyaspor, Robert Mak ile yollarını ayırdı
İttifak Holding Konyaspor, Robert Mak ile yollarını ayırdı
Fatih Terim'den emeklilik açıklaması: Ne bırakması? Çok daha güçlü döneceğim
Fatih Terim'den emeklilik açıklaması: Ne bırakması? Çok daha güçlü döneceğim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Engin Özkoç Abdulhamit Gül Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Demet Şener Prens Charles Chloe Loughnan
Spor Arda Turan Yılmaz Vural Bülent Uygun Lionel Messi Malcolm Thomas
Daha Fazla Milli Polis Futbolcu Fatih Terim
Şu an buradasınız: Cenk Tosun: Benfica maçından sonra 3-4 gün uyumadım - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 23:30:03. #1.15#
title