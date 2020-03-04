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Crystal Palace, Cenk'in sözleşmesini feshetti

Crystal Palace, yaşadığı sakatlık nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalacak olan Cenk Tosun'un sözleşmesini feshetti ve Everton'a gönderdi.

04.03.2020 20:48 | Son Güncelleme: 04.03.2020 21:53
Crystal Palace, Cenk'in sözleşmesini feshetti

'de idmanında dizinden sakatlanan ve sezonu kapattığı açıklanan , devre arasında kiralık olarak gittiği Palace ile yollarını ayırdı. Liverpool Echo'nun haberine göre Crystal Palace, Cenk Tosun'un sözleşmesini feshetti ve 'a geri gönderdi.

EVERTON TARAFTARLARI TEPKİLİ

Milli futbolcumuzun bonservisini elinde bulunduran Everton, yıl sonuna kadar Cenk'in maaşını verecek. Everton taraftarları ise Cenk Tosun'un oynamayacak olmasına rağmen maaşını kendi kulüplerinin vermesine tepki gösterdi. Cenk, devre arası transfer döneminde Everton'dan Crystal Palace takımına kiralanmış ve 1 gol kaydetmişti... Golcü futbolcunun EURO 2020'de de olması beklenmiyor.

Kaynak: Hürriyet


Haber Videosu

: Crystal Palace, Cenk Tosun'un sözleşmesini feshetti
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