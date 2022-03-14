Cengiz Ünder'in gol attığı maçta Olimpik Marsilya, Brest'i 4-1 yendi - Haberler

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Cengiz Ünder'in gol attığı maçta Olimpik Marsilya, Brest'i 4-1 yendi

AA - Yusuf Özcan - Spor
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Cengiz Ünder'in gol attığı maçta Olimpik Marsilya, Brest'i 4-1 yendi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Olimpik Marsilya'nın Brest'i 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada milli futbolcu Cengiz Ünder bir gol kaydetti.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Olimpik Marsilya'nın Brest'i 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada milli futbolcu Cengiz Ünder bir gol kaydetti.

Ligin 28. haftasının son karşılaşmasında Brest, Marsilya takımını konuk etti.

Maça hızlı başlayan Marsilya, 3. dakikada Gerson'un attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk takım, soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

Marsilya, 63. dakikada Arkadiusz Milik'in ve 71. dakikada Amine Harit'ın meşin yuvarlağı filelere göndermesiyle farkı 3'e çıkardı.

Brest'te Irvin Cardona 90+1. dakikada attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, bir dakika sonra karşılaşmanın skorunu belirleyen golü kaydetti.

Cengiz Ünder, 82. dakikada oyuna dahil oldu.

Sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılan Marsilya, puanını 50'ye yükselterek 2. sıraya yerleşti. Brest ise 35 puanda kaldı.

Marsilya'nın lider PSG ile arasında 15 puan bulunuyor.

AA / Yusuf Özcan - Spor

Olimpik Marsilya, Cengiz Ünder, Marsilya, Ligue 1, Spor, Haberler

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