Cengiz Ünder'den Duygusal Can Bartu Paylaşımı!

Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu, 83 yaşında hayatını kaybetti. Roma forması giyen Cengiz Ünder de Can Bartu için Twitter hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşım:

"İtalya'da oynamak yetenek ve güç ister. Sende o yetenek var, biraz daha güçlendin mi üstesinden gelemeyeceğin zorluk kalmayacak." Can Bartu ile tanışma şansına eriştiğimde verdiği nasihatlerden sadece biriydi bu. Yol göstericiliğine, bilgeliğine ve karakterine hayran kalmıştım. Camia kavramının ötesinde, Türk sporunun timsali olan bir efsaneydi. Kalbi spor ateşiyle yanan herkes için çok büyük bir kayıp. Başımız sağ olsun"