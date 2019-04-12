Cengiz Ünder'den Duygusal Can Bartu Paylaşımı!
Roma'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder, Can Bartu ile ilgili duygusal bir paylaşımda bulundu.
Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu, 83 yaşında hayatını kaybetti. Roma forması giyen Cengiz Ünder de Can Bartu için Twitter hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.
İşte o paylaşım:
"İtalya'da oynamak yetenek ve güç ister. Sende o yetenek var, biraz daha güçlendin mi üstesinden gelemeyeceğin zorluk kalmayacak." Can Bartu ile tanışma şansına eriştiğimde verdiği nasihatlerden sadece biriydi bu. Yol göstericiliğine, bilgeliğine ve karakterine hayran kalmıştım. Camia kavramının ötesinde, Türk sporunun timsali olan bir efsaneydi. Kalbi spor ateşiyle yanan herkes için çok büyük bir kayıp. Başımız sağ olsun"
YORUMLAR (5)
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CAN BARTU LEFTER METİN OKTAY TÜRK FUTBOLUNUN HER BAKIMDAN EN BÜYÜKLERİDİR YERLERİ ASLA DOLMAZCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ailece seni seviyoruz başarılar dilerizCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bir gs olarak allah rahmet eylesin cengiz sende kendini bozmadan inşallah çok iyi yerlere gelirsinCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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YOLUN AÇIK OLSUN CENGİZ ÜNDERCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Şu paylaşımda kullanılan doğru imlâ kurallarına bakar mısın? Diğerleri de keko gibi hava yapsınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır