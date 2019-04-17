Cengiz Ünder Bombası! İngiliz Devi Servet Teklif Edecek
İngiliz basını, Arsenal'in Roma'da forma giyen milli yıldızımız Cengiz Ünder için 60 milyon euroluk bir transfer teklifi yapacağını iddia etti.
Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder'le ilgili ingiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Ada'nın önde gelen ekiplerinden Arsenal'ın sezon sonunda 21 yaşındaki futbolcu için İtalyanların kapısını çalacağı kaydedildi.
Haberde Cengiz'in kısa sürede yıldızını parlatan bir isim olduğunun altı çizilirken, Roma'daki performansının gelecek yıllar için ümit verici olduğu, Arsenal teknik direktörü Unai Emery'nin de bunu görerek takımında istediği kaydedildi.
PREMIER LİG'E UYGUN
Fotomaç'ta yer alan habere göre; Cengiz için Topçular'ın gözden çıkaracağı paranın kesin olarak bilinmediği verilen haberlerde tahmini rakamın 60 milyon euro'yu bulabileceği kaydedildi.
"İki ayağını da etkili kullanan Türk futbolcu, hızlı oyun stili ve sürpriz şutlarıyla Premier Lig'e uygun bir isim" yorumu yapıldı. Cengiz, 1.73 boyundaki sağ kanat oyuncusunun piyasa değeri 35 milyon euro civarında.
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beş para etmezCevap Yaz Yayından Kaldır
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Boş Transfer olur Cenk GibiCevap Yaz Yayından Kaldır
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arayıp ibb başkanına maça gelme diyen fenerliler üzgün ibb başkanı değişiyorCevap Yaz 2 Yayından KaldırAHMET: genç fenerliler de ahabere açıklama yapmış şaşırmadımYayından Kaldır
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peki arsenal in bu tekliften haberi varmı :)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır