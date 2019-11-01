Cemil Çiçek'ten 9 Kasım uyarısı: Tazminat kararı Türkiye'nin başına 100 yıl altından kalkamayacağı sorunlar açar

01.11.2019 19:31

ABD'deki Ermeni lobisinin Türkiye'den tazminat ve toprak talep ettiği davada ret kararı verildi. Böylece ABD yargısı, ABD'deki Ermenilerin Türkiye aleyhinde yıllardır devam eden tazminat ve toprak taleplerine ilişkin defteri büyük ölçüde kapatmış oldu. Ancak, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Heyeti üyesi Cemil Çiçek'ten dikkat çeken uyarılar geldi.

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren "Cemil Çiçek'ten 9 Kasım uyarısı" başlıklı yazısında, Cemil Çiçek'in aradığını ve 9 Kasım için herkese uyarıda bulunduğunu belirtti. Ahmet Taşgetiren "Çiçek kaygılı. 'Böyle bir tazminat kararı Türkiye'nin başına 100 yıl altından kalkamayacağı sorunlar açar' diyor" ifadelerini kullandı.

İşte Taşgetiren'in "Cemil Çiçek'ten 9 Kasım uyarısı" başlıklı o yazısı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Heyeti üyesi Cemil Çiçek aradı. 9 Kasım için herkese uyarıda bulundu.

Nedir 9 Kasım?

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NİN ERMENİ OLAYLARI KARARI DURUMUN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Çiçek şunları anlattı: "Amerika'daki Türkiye kökenli Ermeniler bir süreden beri Türkiye aleyhine tazminat davaları açıyorlar. "Tehcir edildik, malımıza mülkümüze el kondu, onların tazminini istiyoruz" yollu davalar. Kaliforniya'da bir idari mahkeme, Türkiye'nin itirazı üzerine "Bu konunun yargı meselesi olmadığına, siyasi nitelikli olduğuna dolayısıyla kararı siyasilerin vermesi gerektiğine," hükmetti. Ancak dava yeniden açıldı ve bu defa da mahkeme "Zaman aşımı" sebebiyle karar verilemeyeceğine hükmetti.

"Amerikan Temsilciler Meclisi'nin verdiği "Soykırım" ile ilgili son karar, bir manada işin siyasi boyutunu Ermenilerin talebi çerçevesine getirmiş oluyor. Üstelik kabul oyunun oranı Ermenileri cesaretlendirici bir mahiyet taşıyor. Mahkemeler bundan sonra "Siyaset çözsün" gerekçesini kullanmayabilirler.

9 KASIM TEMYİZ İTİRAZININ SON TARİHİ

Bunun yanında Türkiye bir süre önce ceza davalarının bir kısmında "Zaman aşımı"nı kaldırdı. Bunlar arasında soykırım konusu da var. Amerika'daki herhangi bir mahkeme Temsilciler Meclisi'nin "Soykırım" kararını dayanak olarak alıp, "Soykırım zaman aşımına dahil değildir" kararını verebilir.

9 Kasım temyiz itirazının son tarihi. Ermeniler şu anda Amerika'daki iklimin kendi lehlerine önemli sonuçlar doğurabileceği ümidiyle Yüksek Mahkemeden bir "Tazminat kararı" çıkarabilirler."

"TÜRKİYE'NİN BAŞINA 100 YIL ALTINDAN KALKAMAYACAĞI SORUNLAR AÇAR"

Çiçek kaygılı. "Böyle bir tazminat kararı Türkiye'nin başına 100 yıl altından kalkamayacağı sorunlar açar" diyor. "İçe dönük söylemler"in heyecanıyla dışardaki pek çok meselenin gözden kaçtığını" belirtiyor.

NE OLMUŞTU?

ABD Temsilciler Meclisi, 29 Ekim'de, Barış Pınarı Harekatı ile bağlantılı olarak Türkiye'ye yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısı ile 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını içeren kararı kabul etmişti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisince kabul edilen sözde "Ermeni soykırımı" kararının reddedildiği bildirilmiş, iç politika saikleriyle alınmış olan bu kararın tarihi ve hukuki dayanağı bulunmadığı vurgulanmıştı. Bakanlığın açıklamasında ayrıca Barış Pınarı Harekatı'yla bağlantılı olarak Türkiye'ye yönelik yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısının ABD Temsilciler Meclisince kabul edilmesi de şiddetle kınanmıştı.