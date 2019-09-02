Cem Dizdar, Galatasaray'ın Diagne tercihini eleştirdi!

02.09.2019 16:07

TRT Spor'da yayınlanan Spor Manşet programında konuşan ünlü yorumcu Cem Dizdar, Galatasaray yönetimini Diagne transferinden dolayı eleştirdi. Dizdar, "Diagne'nin olmayacağını ben söylemiştim. Kaç tane maçını izlemiştim. Niye beni dinlemediniz?" dedi.

SATIN ALMA OPSİYONU 13 MİLYON EURO

Bilindiği üzere Mbaye Diagne, 3 milyon 350 bin euro karşılığında 1 yıllığına Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'e kiralandı. Senegalli oyuncunun maaşını Galatasaray öderken, Diagne'nin satın alma opsiyonunun 13 milyon euro olduğu açıklandı.