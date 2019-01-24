Celta Vigo, Milli Oyuncu Emre Mor'u Bir Kez Daha Kadro Dışı Bıraktı
Celta Vigo'da Emre Mor, bir kez daha kadro dışı bırakıldı. İspanyol kulübü, gece hayatı nedeniyle 21 yaşındaki oyuncuyu satmak istiyor.
Celta Vigo'da Emre Mor krizi bitmek bilmiyor. Daha önce 2 teknik direktör tarafından da kadro dışı kalan Emre, çalıştığı 3. teknik direktör tarafından da kadro dışı bırakıldı.
Teknik Direktör Antonio Mohamed'in kadroda düşünmediği Emre Mor, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürürken İspanyol basını ise Türk futbolcunun disiplinsiz davranışlarının takımdaki herkesi bezdirdiğini belirtti.
CELTA VİGO SATMAK İSTİYOR
Fazla video oyun oynaması ve gece hayatı nedeniyle eleştirilen Türk futbolcu için kararını veren Celta Vigo yönetimi, futbolcuyu sezon sonunda değil devre arasında satmayı istiyor.
Emre Mor'u satıp yerine devre arası transfer döneminde başkasını bulmak isteyen Celta Vigo'nun 21 yaşındaki futbolcuya takım bul emri verdiği, Emre ile Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği kaydedildi.
OKAY YOKUŞLU: ''BENİ İLGİLENDİRMEZ''
Öte yandan Celta Vigo forması giyen bir diğer Türk futbolcu Okay Yokuşlu, Emre Mor hakkında konuşurken ''Emre'nin durumu beni ilgilendirmiyor. Emre ile Celta arasında bir sorun, benim değil. Ben sadece önümüzdeki maçı düşünüyorum, enerjimi ona harcıyorum.'' dedi.
(Sporx)
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Zlatan Ibrahimovic 37 yaşına gelmiş adam hala günlük şut frikik çalışıyor bizimkiler eline 2 kuruş geçince kendini kayıp ediyor sonra Türk futbolu neden dibe gidiyor malesef ligimizde bunun gibi sürüyle adam var tarık ozan arda ve daha adını unuttuklarım . . . Yaptıkları işe saygıları yok bunların.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Amatör futbol oynarken bundan çok daha yeteneklileri gördüm hiçbiri Türk futbolunun geleceği olmadı hatta çoğu profesyonel bile olamadı. Emre prof olma şansını yakalamış ama asla Türk futbolunun geleceği olacak seviyede bir oyuncu değil. Türk futbolunun geleceği olacak futbolcu Sergen Yalçın dı o da başka işlerle uğraştı :)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Klasik Türk oyuncusu eline 2 kuruş geçince kendini kayıp etmiş . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bırakın ya türk futbolunun gelecegi bu olsa ne yazar türk futbolunun kendi bitmiş gelecegimi kalmışCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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BU ANCAK HALI SAHADA OYNAR BENCILIN TEKICevap Yaz 4 Yayından Kaldır