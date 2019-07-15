Celta Vigo, Galatasaray'ın Okay Yokuşlu için yaptığı teklifi reddetti!
Fatih Terim'in transferi için büyük çaba sarfettiği Okay Yokuşlu'dan kötü haber geldi. İspanyol ekibi, Galatasaray'ın teklifini reddetti.
A Milli Takım döneminden bu yana teknik direktör Fatih Terim'in prensi olan Okay Yokuşlu konusunda gelen haberler kötü. Terim'in orta sahaya çok istediği 25 yaşındaki yıldız futbolcu için kulübü Celta Vigo, satın alma opsiyonlu kiralama teklifine olumsuz yanıt verdi.
CELTA VİGO'NUN BEKLENTİSİ 12-13 MİLYON
İspanyol ekibi, Okay'ı kadroda tutmak istiyor. Ancak 12-13 milyon euronun üzerinde bir teklif gelmesi halinde milli futbolcuyu satmayı düşünüyor.
(Fanatik)
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