Celta Vigo, Galatasaray'ın Okay Yokuşlu için yaptığı teklifi reddetti!

A Milli Takım döneminden bu yana teknik direktör Fatih Terim'in prensi olan Okay Yokuşlu konusunda gelen haberler kötü. Terim'in orta sahaya çok istediği 25 yaşındaki yıldız futbolcu için kulübü Celta Vigo, satın alma opsiyonlu kiralama teklifine olumsuz yanıt verdi.

CELTA VİGO'NUN BEKLENTİSİ 12-13 MİLYON

İspanyol ekibi, Okay'ı kadroda tutmak istiyor. Ancak 12-13 milyon euronun üzerinde bir teklif gelmesi halinde milli futbolcuyu satmayı düşünüyor.

(Fanatik)