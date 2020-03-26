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Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Fatih Terim, Spor

Celalettin Kocatürk virüsün bulaşmasında Abdurrahim Albayrak'ı işaret etti: Fatih Terim'le teması var

Koronavirüs testi pozitif çıkan Fatih Terim'le ilgili, Prof. Dr. Celalettin Kocatürk'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Hastalığa yakalanan bir diğer Galatasaraylı isim Abdurrahim Albayrak'ın Terim'e bulaştırdığını ima eden Kocatürk, bunu paylaşmanın doğru olmadığını belirtti.

26.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:42
Celalettin Kocatürk virüsün bulaşmasında Abdurrahim Albayrak'ı işaret etti: Fatih Terim'le teması var

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından deneyimli çalıştırıcının tedavisi devam ediyor.

Fatih Terim ile ilgilenen doktorlardan biri olan İstinye Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, Habertürk TV'de Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında sorulan sorulara "Fatih Terim'in şuan durumu iyi. İnşallah böyle devam eder." şeklinde yanıt verdi.

ABDURRAHİM ALBAYRAK'I İMA ETTİ: ONDA DA TESPİT EDİLDİ

Celalettin Kocatürk ayrıca Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ı ima ederken "Fatih Terim'e nasıl bulaştığıyla ilgili durumlar var ama bunu paylaşmak ne kadar doğru. Spor camiasından bu hastalığı olan birileriyle teması var. O kişiler de tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu üyelerinden Profesör Doktor Alpay Azap ise, "60 yaşın üzerindeki insanlarda bu virüsün mutlaka ağır seyredecek diye bir şart yok. Bunu hafif geçirenler de olacak" dedi.

Celalettin Kocatürk virüsün bulaşmasında Abdurrahim Albayrak'ı işaret etti: Fatih Terim'le teması var

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Kocatürk virüsün bulaşmasında Abdurrahim Albayrak'ı işaret etti: Fatih Terim'le teması var

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Haber Yorumları (1)
IHTIYAR: ARMUT DİBİNE DÜŞERMİŞ. ÖYLE Bİ GÜLDÜM Kİİİ. HEHHE
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