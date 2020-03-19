Ceferin son noktayı koydu: Ligler iptal edilip, Liverpool şampiyon sayılmayacak Koronavirüs nedeniyle İngiltere Premier League'in iptal edilmesi durumunda Liverpool'un şampiyon ilan edileceği haberlerine yalanlama geldi. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, haberleri uydurma olarak nitelendirdi.

İngiltere Premier League'de Liverpool, ortaya koyduğu performansla şampiyonluğa adım adım yaklaşırken; koronavirüsün hışmına uğradı. 29 maç sonunda en yakın rakibine 25 puan fark atan Kırmızılar, şampiyonluğa 2 galibiyet kadar yaklaştı. Ancak dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle, global çaptaki önlemlere paralel olarak İngiltere Premier League 4 Nisan'a kadar askıya alındı.

Daha sonrası için sezon devam edecek mi veya yılın son aylarında tekrar maçlar oynanacak mı bilinmiyor. Ancak şampiyonluğun Liverpool'a verileceği iddia edildi.

"ÇIKAN HABERLER UYDURMA"

Ancak UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, UEFA'nın sezonu böyle bitirmesi ve Liverpool'u şampiyon ilan edeceği haberlerini yalanladı. Haberleri tamamen "Uydurma" olarak nitelendiren Avrupa futbolunun patronu, "Böyle haberleri gördüm ve okudum. Ancak UEFA'nın böyle bir tavsiyede bulunacağı uydurma. UEFA, sezonun böyle tamamlanıp, liderleri şampiyon ilan etmelerini istemesi gibi bir düşüncesi yok. Sadece bunların doğru olmadığını söyleyebilirim" diye konuştu.

Hedeflerinin ligleri bitirmek olduğunu kaydeden Alersander Ceferin, "Herhangi bir federasyona veya lige bu yönde tavsiyede bulunmadık" ifadelerini kullandı.

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales de, lig 30 Haziran'da tamamlanmasa bile La Liga lideri Barcelona'nın şampiyon ilan edilmeyeceğini açıklamıştı. Rubiales, "İstisnai bir durum olmasına rağmen, 2019-2020 sezonu aynı kurallarla sonlanacak ve değişiklik olmayacak" diye konuşmuştu.