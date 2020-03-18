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Avrupa, Spor

Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanmayacağı ve mevcut liderlerin şampiyon ilan edileceğine dair haberleri yalanladı.

18.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:25
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil

UEFA'nın telekonferans yöntemiyle 55 ülke federasyonu, Avrupa Kulüpler Birliği, futbolcular birliği FIFPro gibi örgütlerin katılımıyla yapılan toplantı sonrası EURO 2020, 2021 yazına ertelenmişti.

Avrupa'da Türkiye hariç diğer bütün liglerde maçlar ertelenmiş ve askıya alınmışken İngiltere ve İspanya kaynaklı bazı haberlerde liglerin tamamlanamayacağı ve mevcut anda lider konumda bulunan takımlara şampiyonluk kupasının verileceği belirtilmişti.

"AMACIMIZ LİGLERİN SAĞLIKLI ŞEKİLDE BİTİRİLMESİ"

UEFA Başkanı Ceferin, bu haberleri şu sözlerle yalanladı:

"UEFA'nın ülke federasyonlarına ligleri bitirip mevcut liderleri şampiyon ilan etmeleri için tavsiye verdiği yönündeki yalan haberleri gördüm. Bu doğru değil. Bizim hedefimiz Haziran sonuna kadar Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi dahil üye ülkelerimizdeki bütün liglerin sağlıklı şekilde bitirilmesi. Aksi yönde bir tavsiyemiz söz konusu olamaz."

Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil
Kaynak: Hürriyet

Haberin Videosu:

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil

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