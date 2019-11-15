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Cedi Osman'ın 12 sayısı Cavaliers'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde milli oyuncu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Miami Heat'e 108-97 mağlup oldu.

15.11.2019 09:44 | Son Güncelleme: 15.11.2019 10:06
Cedi Osman'ın 12 sayısı Cavaliers'a yetmedi

NBA'e 6 maçla devam edildi. , Kendrick Nunn'ın 23 sayı, Bam Adebayo'nun 16 sayı ve 15 ribauntla oynadığı karşılaşmada deplasmanda 'ı 108-97 mağlup ederek 11. maçında 8. galibiyetini aldı.
Yedinci yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta Kevin Love'ın 21, Collin Sexton'ın 15 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Milli basketbolcu ise 34 dakikaya yakın süre aldığı karşılaşmayı 12 sayı, 7 ribaunt ve 1 asistle tamamladı.

İşte sonuçlar:

Cleveland Cavaliers-Miami Heat: 97-108

Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 124-115
New York Knicks-Dallas Mavericks: 106-103
New Orleans Pelicans-Los Angeles Clippers: 132-127
Phoenix Suns-Atlanta Hawks: 128-112
Denver Nuggets-Brooklyn Nets: 101-93
Kaynak: AA
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