Cedi Osman'ın 12 sayısı Cavaliers'a yetmedi

15.11.2019 09:44 | Son Güncelleme: 15.11.2019 10:06

NBA'e 6 maçla devam edildi. Miami Heat, Kendrick Nunn'ın 23 sayı, Bam Adebayo'nun 16 sayı ve 15 ribauntla oynadığı karşılaşmada deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 108-97 mağlup ederek 11. maçında 8. galibiyetini aldı.

Yedinci yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta Kevin Love'ın 21, Collin Sexton'ın 15 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 34 dakikaya yakın süre aldığı karşılaşmayı 12 sayı, 7 ribaunt ve 1 asistle tamamladı.

İşte sonuçlar:

Cleveland Cavaliers-Miami Heat: 97-108

Kaynak: AA

Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 124-115New York Knicks-Dallas Mavericks: 106-103New Orleans Pelicans-Los Angeles Clippers: 132-127Phoenix Suns-Atlanta Hawks: 128-112Denver Nuggets-Brooklyn Nets: 101-93