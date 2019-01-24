Cleveland'da Oynayan Cedi Osman, 25 Sayı ile Kariyer Rekoru Kırdı

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Boston Celtics'e yenildikleri maçta attığı 25 sayı ile kariyer rekoru kırdı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 123-103 kaybettikleri Boston Celtics maçında 25 sayı ve 8 ribaunt üretti.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından Boston Celtics, ligin son sırasındaki Cleveland Cavaliers'ı 123-103 yenerek peş peşe 5. galibiyetini aldı. Ev sahibi Celtics'te Terry Rozier 26 sayı, 8 ribaunt, 6 asist ve Jaylen Brown 23 sayı, 6 ribauntla oynadı.

CEDİ OSMAN KARİYER REKORU KIRDI

Karşılaşmayı 25 sayı ve 8 ribauntla bitiren Cedi Osman, Cavaliers'ın en etkili ismi oldu. Cedi, 25 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı.

Kaynak: AA
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