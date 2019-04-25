Çaykur Rizespor, Vedat Muriqi'in Fenerbahçe'ye Transfer Olacağı İddialarını Yalanladı!

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarını yalanladı. Çaykur Rizespor resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbolcumuz Vedat Muriç ile ilgili asılsız transfer haberlerin yayınlanmasının kasıtlı olduğunu düşünüyor ve asıl amacın sporcumuzun motivasyon kaybı yaşamasına yönelik olduğundan endişe duymaktayız.

Sözleşmeli futbolcumuz Vedat Muriç hakkında günlerdir bazı yayın organlarında yer alan asılsız transfer haberlerinin gerçekle hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.

SÖZLEŞMESİ 2020 YILINDA BİTECEK

Sezonun sonuna yaklaşıldığı ve her puanın büyük önem taşıdığı bir süreçte sözleşmesi 2020 yılında bitecek olan futbolcumuz Vedat Muriç için hiçbir kulüple görüşme yapılmamış olup kendisiyle uzun yıllar çalışma düşünce ve arzumuzda bir değişiklik bulunmamaktadır. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."