Çaykur Rizespor'un Borcu 96 Milyon TL

Çaykur Rizespor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin 89'uncu Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kulübün ara transfer bütçesinin sponsorlar tarafından karşılandığı belirtilirken, kulübün borcunun da 96 milyon 299 bin Türk Lirası olduğu açıklandı.

İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurul toplantısına 75 delege katıldı. Divan başkanlığını Ali Haydar Er'in yaptığı toplantıya Çaykur Rizespor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri ve taraftarlar da katıldı. Başkan Hasan Kartal'ın, sağlık sorunları nedeniyle katılamadığı genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından, faaliyet raporu, mali raporlar, tahmini bütçe, denetleme kurulu raporları okunarak oy birliği ile onaylandı.

"BORÇ 96 MİLYON TL"

Kurul sırasında söz alan Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Üyesi ve Divan Başkanı Ali Haydar Er, bugün itibari ile kulübün borcunun 96 milyon 299 bin Türk Lirası olduğunu açıkladı. Mayıs ayına kadar ödenmesi gereken borçların ayrıntısını veren Er, "Tüm futbolcularımıza açık hesap borcumuz 22 milyon 500 bin Türk Lirasıdır. Geçen sene şampiyonluk priminden 500 bin türk Lirası borcumuz kaldı. Menajerlere açık olan cari hesap borçlarımız 1 milyondur. Verilecek çek borçlarımız 20 Milyon Türk Lirasıdır. Uzun vadeli taksitlerle yapılandırılmış vergi borçlarımız 3 milyon Türk Liarasıdır. FIFA ile ilgili olan davada ödeme riskimiz olan tutar 7,5 milyondur. Bizim ne FIFA'ya ne de TFF'ye kredi borcumuz yoktur. Buna bankalarda dahildir. Kimseyle davalık bir durumumuz yoktur. FIFA'daki davamızın açılma sebebi; Jakob Jantscher ile olan sözleşmemizdir. Biz futbolcu ile bir sözleşme yaptık. Sözleşmeye göre ödemesi ayın 25'ine geliyordu. O gün cumartesi günüydü ve parayı ödeyemeyeceğimiz için pazartesi parasını gönderdik. Futbolcu, param geç geldi diye kulübümüzü FIFA'ya şikayet edip, sözleşmesini feshetti. Bize göre olmaması gereken bir durumdu ancak FIFA bunu kabul etti. Bu durumla ilgili bir dava söz konusudur ve bize riski 7,5 milyondur" dedi.

"KULÜBÜN ÖDEMESİ GEREKEN BORÇ 60 MİLYON TL"

Kulüplere 3 milyon 800 bin Türk Lirası bonservis borçları olduğunu belirten Er şöyle devam etti: "Eski başkanımız Metin Kalkavan'a şirkette başkan olduğun dönemden beri süren bir borcumuz vardır. Bu rakam 16 milyon 170 bin Türk Lirasıdır. Kulüp başkanımız Hasan Kartal'ın kulübümüze katkı olarak verdiği 6 milyon 91 bin Türk Lirasıdır. Ataköy Marina Otelcilik A.Ş'ye 2 milyon 623 bin TL borcumuz vardır. Rize İnşaat A.Ş'ye olan borcumuz 10 milyon 805 bin TL'dir. Rize Belediyesi'ne de 1 milyon 100 bin Türk Lirası su borcumuz vardır. Bu aşağıdaki saydığımız rakamlar 36 milyon Türk Lirası tutmaktadır. Bu rakamla ilgili ödeme konusunda kararı yöneticilerimiz verecektir. Silerler ya da öderler nasıl yaparsa takdir kendilerinindir. Toplamda 96 milyon 299 bin lira borcumuz vardır. 96 milyon liradan 36 milyon lirayı düşürerek 60 milyon lira bir borç ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

"YENİ TRANSFERLERİN ÖDEMELERİNİ SPONSORLAR ÖDEYECEK"

Ara transfer döneminde 7 futbolcu satın aldıklarına değinen Er, "Bu 7 futbolcunun bize maliyeti 3 milyon Euro'dur. Daha güçlü bir kadro kurabilmek için bu 3 milyon Euro'luk maliyeti Rize'ye gönül veren ağabeylerimizin sponsorluğu ile gerçekleştireceğiz. Bize bu sözler verildi. Bizde onlara güvenerek bu transferleri yaptık. İnşallah bunun altından kalkacağız. İnşallah kulübümüz daha iyi yerlere gelecektir. Biz bunun için çalışıp çabalıyoruz" diye konuştu.

HASAN KEMAL YARDIMCI, ONURSAL BAŞKAN OLDU

Genel kurul, divana önerilen tüzük değişikliği ile devam etti. Her yıl yerine 3 yılda bir genel kurul toplantısı yapılması teklifi delegeler tarafından kabul edilmedi. Genel kurulda eski başkan Hasan Kemal Yardımcı'ya onursal başkanlık verildi. Yardımcı'yla beraber daha önce onursal başkanlık verilen Mehmet Cengiz'inde onursal başkanlığı devam edecek.

Öte yandan yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Ali Zeki Saruhan, Ali Haydar Er, Yusuf Ziya Alim, Süleyman Pınarbaşı, Arslan Kalkavan, Hasan Yavuz Bakır, Serkan Karavin, Ahmet Haşimoğlu, Celal Hop, Adnan Er, Saffet Kopuz, Sedat Abanoz, Hasan Türüt, Talha Küçükvar, Erdal Yaşar Hoşver, Sinan Mete, Yaşar Özdoğan, Cem Kuyumcu.

Denetleme Kurulunda ise Selahattin Bakır, Ali Çelik ve İsmail Kocaman isimleri yer aldı. Disiplin Kurulu görevi Yılmaz Katmer, Ateş Hatinoğlu ve Ömer Faruk Bakoğlu'na verildi.

Kaynak: DHA