: Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal: Bir gol atsak maçı çevirirdik

14.12.2019 17:42 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:44

Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadele konuk ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maç sonunda konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Maça iyi başladık, Kasımpaşa bir kere geldi gol oldu. İkinci golde, o kadar karambol yaşandı top oyuncunun önüne düştü ve gol oldu. Bunun adı şanssızlık. Penaltı var, direk var, 6 tane kaçan gol var. Bir tanesi gol olsa biz bu maçı çevirirdik, şüphem yoktu." dedi.

"SORUMLU BENİM"

Deneyimli hoca, "Bazen 7-8 pozisyona giriyorsunuz, olmuyor. Taraftar haklıdır, oyunda geriye düştüğünüz zaman tepki dünyanın her takımında olur. Onlar takımı kazansın, önde olsun ister. Geride kalınca bir tepki koyacaklar, onun da hedefi sorumlu olarak ben olacağım." ifadelerini kullandı.

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