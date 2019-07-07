Çaykur Rizespor resmen duyurdu: Vedat Muriç'in transferi için Fenerbahçe ile anlaştık

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Kosovalı golcü Vedat Muriç için Çaykur Rizespor Kulübü'nden bir açıklama geldi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, transfer döneminde ismi büyük takımlarla anılan Vedat Muruqi ile ilgili yeşil-mavili kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE İLE HER KONUDA ANLAŞTIK"

Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada "Çaykur Rizespor kulübü olarak Fenerbahçe kulübüyle Vedat Muriç'in transferi için her konuda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuz Fenerbahçe'yle görüşmelerini sürdürmektedir" denildi.