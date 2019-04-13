Çaykur Rizespor, Göztepe'yi Tek Golle Geçti
Süper Ligde alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Ligin 28. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Çaykur Rizespor, evinde Göztepe'yi ağırladığı. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golü 51. dakikada Aatıf kaydetti.
GÖZTEPE HAFTAYA BB ERZURUMSPOR'U KONUK EDECEK
37 puana yükselen Çaykur Rizespor, önümüzdeki hafta Medipol Başakşehir'e konuk olacak. 27 puanla 16. sırada yer alan Göztepe ise haftaya sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.
YORUMLAR (12)
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Göztepeye 2.ligde basarilarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ASANSÖR RİZE bu sene paçayı kurtardın ama yine düşeceksin yine çıkacaksın boşa sana bu lakabı takmadık dimi :D :DCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Şu göztepe küfe düşsünde ne olursa olsun. İzmirden takım istemiyoruz. Yunanıstanda oynasınlar vatanı satanlarCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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RİZE düşmez artık.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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tebrikler Rize. yolun açık olsun. .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır