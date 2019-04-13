Çaykur Rizespor, Göztepe'yi Tek Golle Geçti

Süper Ligde alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Ligin 28. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Çaykur Rizespor, evinde Göztepe'yi ağırladığı. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golü 51. dakikada Aatıf kaydetti.

GÖZTEPE HAFTAYA BB ERZURUMSPOR'U KONUK EDECEK

37 puana yükselen Çaykur Rizespor, önümüzdeki hafta Medipol Başakşehir'e konuk olacak. 27 puanla 16. sırada yer alan Göztepe ise haftaya sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

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