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Çaykur Rizespor, Göztepe maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu

Çaykur Rizespor, Göztepe maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu. Kulüp Başkanı Hasan Kartal "Yoğun kar yağışının ardından uçak seferlerinin iptal edilmesi nedeniyle TFF'ye maçın ertelenmesi için başvuruda bulunduk" açıklamasını yaptı.

09.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:25
Çaykur Rizespor, Göztepe maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu

Çaykur Rizespor Kulübü, uçak seferlerinin kar yağışı nedeniyle iptal edilmesinin ardından Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda oynayacakları Göztepe maçının ertelenmesi için 'na TFF başvuruda bulundu.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinden itibaren takımın İzmir'e gitmek için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde hazır beklediğini ancak elverişsiz hava koşulları nedeniyle uçuşun gerçekleşemediğini, hava yolu şirketlerinin son olarak uçuşların karşılıklı iptal edildiğini kendilerine bildirdiğini söyledi.

"ERTELENDİĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİZ"

Kartal, "Yoğun kar yağışının ardından uçak seferlerinin iptal edilmesi nedeniyle TFF'ye maçın ertelenmesi için başvuruda bulunduk. Yetkililer ile yapılan son görüşmede ertelenmesi için olumlu görüş bildirdiler. Maçın ertelendiğini söyleyebiliriz. Resmi yazıyı bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA
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