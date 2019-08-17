Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'ni deplasmanda yendi

17.08.2019 23:52

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 1. haftasında Gençlerbirliği sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadele, Çaykur Rizespor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçta Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golü 66. dakikada Melnjak kaydetti.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

17. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Yasin Pehlivan'ın aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

41. dakikada Boldrin'in sol taraftan kullandığı faul atışında, ceza alanı içine gönderilen topa penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Abarhoun'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

62. dakikada Candeias'ın sağdan ceza alanı içine yaptığı ortada, iyi yükselen Sio'nun kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

66. dakikada Moroziuk'un sağ kanatta çizgiye inerek yaptığı ortada, arka direkteki El Kabir topu Melnjak'ın önüne indirdi. Bu futbolcu da gelişine şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

Kaynak: AA