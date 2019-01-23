Çaykur Rizespor, Okechukwu Godson Azubuike'yi Transfer Etti
Çaykur Rizespor, daha önce Yeni Malatyaspor forması da giyen Okechukwu Godson Azubuike'yi Mısır ekibi Pyramids'den sezon sonuna kadar kiraladı.
Çaykur Rizespor, Mısır ekibi Pyramids'de forma giyen Nijeryalı Okechukwu Godson Azubuike ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlandığını duyurdu. Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Nijeryalı orta saha oyuncusu Azubuike ile sezon sonuna kadar kiralık olarak prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.
CUMA GÜNÜ RESMİ SÖZLEŞME İMZALANACAK
Yeni transferin sağlık kontrolünden geçtiği ve bu akşam Rize'ye geleceği aktarılırken, en geç cuma günü resmi sözleşmenin imzalanacağı vurgulandı. Azubuike, daha önce Türkiye'de 3 sezon Evkur Yeni Malatyaspor forması giymişti.
Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
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HAYIRLI OLSUN.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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helal olsun yönetim çalışıyorCevap Yaz 2 Yayından Kaldır