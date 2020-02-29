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Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal, görevinden ayrıldı

Karadeniz derbisinde Trabzonspor'a 5-2 mağlup olan Çaykur Rizespor'da ayrılık yaşandı. Teknik Direktör İsmail Kartal, görevinden ayrıldı.

29.02.2020 21:14 | Son Güncelleme: 29.02.2020 21:34
Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal, görevinden ayrıldı

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı , Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda alınan 5-2'lik Trabzonspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör İsmail Kartal'ın istifasını kendilerine ilettiğini söyledi.

"KARŞILIKLI ANLAŞARAK AYRILDIK"

Hasan Kartal, yaptığı yazılı açıklamada, "Sevgili hocamız, Rize'nin çocuğu İsmail Kartal istifasını bildirdi. Hocamız ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Beraber olduğumuz süre içerisinde sorunsuz, birlik ve beraberlik içinde bir dönem geçirdik. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

İsmail Kartal yönetiminde yeşil-mavili ekip, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyet alırken 24 puan topladı.


Haber Videosu

: Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal, görevinden istifa etti
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