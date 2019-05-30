Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal dönemi!
Çaykur Rizespor, Teknik Direktör İsmail Kartal ile prensipte anlaşma sağlandığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının flaş ekibi Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Okan Buruk'un görevinden ayrılmasının ardından İsmail Kartal ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada İsmail Kartal ile prensip anlaşması sağlandığı belirtildi.
Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran İsmail Kartal, son olarak MKE Ankaragücü'nün başında görev yapmıştı.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (5)
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Bu ne ya biri gidiyor hemen başka klüple anlaşıyor onun boşalttığı yere hemen diğeri geliyor. Sanki senaryo yazılmış oyuncular sadece icra ediyor.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Ankaragücünü karıştırıp gititn sıra Rizedemi?Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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İsmail Kartal adamdırCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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seneye rizede düşek demek belli olduCevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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BU SENE DÜŞERSİNİZ O ZAMANCevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır