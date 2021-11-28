Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran: Çocuklar bizim geleceğimiz

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Çay İlköğretim Okulu öğrencileriyle bir araya geldi. Büyük bir sevgiyle karşılanan Kıran, öğrencilerden "Onlar bizim evlatlarımız, geleceğimiz" diye bahsetti.

"HER ZAMAN ONLARIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Öğrencilerin coşku dolu enerjisi ve çiçeklerle karşılanan Tahir Kıran, oldukça mutlu olduğunu dile getirdi. Kıran yaptığı açıklamada, "Onlar bizim evlatlarımız, geleceğimiz bu nedenle her zaman onların yanında olmaya devam edeceğim" dedi.

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet