Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran: Çocuklar bizim geleceğimiz - Haberler Spor
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Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran: Çocuklar bizim geleceğimiz

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Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran: Çocuklar bizim geleceğimiz

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı aynı zamanda armatör Tahir Kıran, Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ile beraber Çay İlköğretim Okulu öğrencilerini ziyaret etti.

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Çay İlköğretim Okulu öğrencileriyle bir araya geldi. Büyük bir sevgiyle karşılanan Kıran, öğrencilerden "Onlar bizim evlatlarımız, geleceğimiz" diye bahsetti.

"HER ZAMAN ONLARIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Öğrencilerin coşku dolu enerjisi ve çiçeklerle karşılanan Tahir Kıran, oldukça mutlu olduğunu dile getirdi. Kıran yaptığı açıklamada, "Onlar bizim evlatlarımız, geleceğimiz bu nedenle her zaman onların yanında olmaya devam edeceğim" dedi.

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran: Çocuklar Bizim Geleceğimiz

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran: Çocuklar Bizim Geleceğimiz

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran: Çocuklar Bizim Geleceğimiz

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran: Çocuklar Bizim Geleceğimiz

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