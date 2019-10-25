Çaykur Rizespor, Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti!
Süper Lig'de 9. haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor, evinde ağırladığı Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti ve 3 hafta sonra 3 puan sevinci yaşadı.
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 9. haftanın açılış maçında Ankaragücü'nü Çaykur Didi Stadı'nda konuk etti. Koray Gençerler'in yönettiği mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada penaltıdan Samudio ve 60. dakikada Fernando Boldrin kaydetti.
RİZESPOR, HAFTAYA GALATASARAY'A KONUK OLACAK
Ligde 6 maç sonra 3 puan sevinci yaşayan Çaykur Rizespor puanını 11'e yükseltirken, Ankaragücü 9 puanda kaldı. Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Ankaragücü ise evinde Gaizantep'i konuk edecek.