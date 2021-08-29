Çayırova'da sokak basketbolu heyecanı başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çayırova'da sokak basketbolu heyecanı başladı

Çayırova'da sokak basketbolu heyecanı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Çayırova Belediyesinin düzenlediği 3x3 Sokak Basketbolu turnuvasında ilk gün heyecanı yaşandı.

Çayırova Belediyesinin düzenlediği 3x3 Sokak Basketbolu turnuvasında ilk gün heyecanı yaşandı.

Çayırova'da sokak basketbolu heyecanı başladı. 45 takımın 12 grupta kıyasıya mücadele ettiği turnuvanın birinci gününde renkli görüntüler yaşandı.Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler bir üst turda gruplarda mücadele etmeye hak kazanırken, ilk iki dışında kalan takımlar turnuva veda etti. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 3x3 Sokak Basketbolunun açılışına katılım göstererek ilk maçın başlama atışını yaptı. Çiftçi, Aliya İzzet Begoviç parkında bulunan sahaları gezerek ortamın havasını kokladı. Tüm takımlara ve hakem heyetine başarı dileklerinde bulunan Çiftçi, başlama atışının ardından tribünlerdeki yerini alarak bir süre maçları takip etti.

Sokak Basketbolunda heyecan ikinci gününde kaldığı yerden devam edecek. Üst turda mücadele etmeye hak kazanacak takımların maçlarının yaşanacağı günün sonunda final turları oynanacak. Gruplardan birinci çıkan takımlar çeyrek finale katılım hakkı kazanırken, tek maç sistemiyle oynanacak çeyrek final ve yarı finalin ardından rakiplerini yenerek son ikiye kalma hakkı kazanan iki başarılı takım finalde kozlarını paylaşacak.

Final maçı öncesi Karizma Şhow ekibi gösteri yaparak izleyenlerin gözlerinin pasını silecek. Karizma Şhow'un sahne almasının ardından turnuvanın final maçı oynanacak ve 1.si düzenlenen Çayırova Sokak Basketbolu turnuvasının ilk şampiyonu belirlenecek. - KOCAELİ

Çayırova'da sokak basketbolu heyecanı başladı
Çayırova'da sokak basketbolu heyecanı başladı
Çayırova'da sokak basketbolu heyecanı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mehmet Nuri Sultan Alparslan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Filiz Akın Burak Deniz Mahsun Kırmızıgül
Spor Arda Güler Arda Turan Burak Elmas Fatih Terim Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Çayırova'da sokak basketbolu heyecanı başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 15:57:09. #1.15#

title