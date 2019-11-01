Cavit Çağlar'a ait Olay TV ve Olay FM kapandı

01.11.2019 16:07

Bursalı ünlü iş adamı ve eski devlet bakanı Cavit Çağlar'ın 19 Aralık 1994'te Bursa'da kurduğu Olay TV ile 1995 yılında kurduğu Olay Radyo yayın hayatına son verdi. İşsiz kalan 35 gazeteci, son kez Olay Medya Center önünde bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

GAZETE DEVAM EDECEK

Cavit Çağlar'ın Eylül ayında gazete yönetimiyle İstanbul'da yaptığı toplantı sonrası Olay Gazetesi'nin 30 Eylül'de yayın hayatına son vereceği iddia edilmişti. Ancak TV ve radyosu kapanan Olay Medya Grubu'nda Olay Gazetesi'nin yayın hayatına şimdilik devam edeceği öğrenildi.

OLAY MEDYA'NIN TARİHİ

Eski bakanlardan Bursalı İş adamı Cavit Çağlar tarafından Bursa'da kurulan Olay Medya Grubu, Olay Gazetesi, Olay TV, Olay FM, Olay Trend markalarını barındırıyor. Çağlar'ın ilk olarak Olay Gazetesi'nin 1987'de kurulmasıyla başlayan medya yatırımları Olay TV'nin 1994'te açılmasıyla devam etmişti.

CAVİT ÇAĞLAR KİMDİR?

Cavit Çağlar, Türk iş adamı, siyasetçi ve Spor yöneticisi ve Bursaspor Kulübü'nün 10. başkanıdır. Nergis Holding'in sahibidir. Bursa'da yayın yapan Olay Medya Grubu, Olay Gazetesi, Olay TV, Olay FM, Olay Trend markalarının da sahibidir. Süleyman Demirel'in yönettiği Doğru Yol Partisi'nde siyasete giren Çağlar, 1991-1992 yıllarında Hazine'den ve Ziraat Bankası'ndan sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapmıştır. (Sözcü)