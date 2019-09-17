CAS, Neymar'ın cezasını açıkladı! Galatasaray maçında oynamayacak

17.09.2019 12:53

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Paris Saint Germain'e, yıldız futbolcusu Neymar ile ilgili iyi haber geldi. Brezilyalı yıldız, geçen sezon mart ayında Manchester United'a karşı oynadıkları mücadelenin ardından sosyal medya yoluyla hakaret ettiği gerekçesiyle üç maç ceza almıştı.

Fransız ekibi ve oyuncu UEFA Disiplin Kurulu'nun bu cezasına CAS'ta itiraz etti. CAS konuyla ilgili kararını verdi ve üç maçlık cezayı iki maça indirdi. İlk cezasını yarın Real Madrid karşısında çekecek olan Neymar, ardından grubun ikinci hafta maçında İstanbul'da da sahaya çıkmamasının ardından, üçüncü karşılaşma olan Brugge maçında takımdaki yerini alabilecek.

NELER YAŞANMIŞTI?

Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United yenilgisi sonrasında Instagram hesabından maçın hakemini hedef alan Neymar, 3 maç Avrupa müsabakalarından men cezası almıştı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester United lehine Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına gittikten sonra penaltı veren hakemin kararına "rezalet" yorumunu yapan Brezilyalı futbolcu Neymar'a üç maç ceza verilmişti.