Çarşamba Belediye Meclisi 6 aylık huzur hakkını Mehmetçik'e bağışladı

17.10.2019 09:04

Çarşamba Belediye Meclisi, 2020 yılı bütçe görüşmesinde meclis üyeleri huzur hakkı ücretlerini Mehmetçik Vakfı'na bağışlarken ortak bir basın bildirisi yapıldı.

Basın bildirisini okuyan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Ülkemiz Fırat'ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak için bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi toraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak amacıyla Barış Pınarı Harekatı başlatmıştır. Öncelikle bilinmelidir ki bu harekat Türkiye için bir tercih değil zorunluluktur." dedi.

6 AYLIK HUZUR HAKKI MEHMETÇİK VAKFI'NA

Çarşamba Belediye Meclisi olarak Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'nin ve Kahraman Mehmetçik'in yanında olduklarını vurgulayan Doğan, " Bu amaçla 6 aylık meclis huzur hakkı ücretlerinin de Mehmetçik Vakfı'na bağışlanmasına karar verilmiştir. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyoruz ve fedakar askerimize muvaffakiyetler diliyoruz." diye konuştu.

HUZUR HAKKI NEDİR?

Şirket ortakları, şirket müdürleri ve yönetim kurulu üyelerinin kanunen belli sorumluluk ve yükümlüleri vardır. Huzur Hakkı, bu kişilerin sorumluluk ve yükümlülükleri nedeni ile karşılaşabilecekleri riskleri azaltmak amacıyla belirlenen maddi karşılıktır.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin ABD ile Güvenli Bölge konusunda anlaşamamasının ardından Suriye'ye düzenlenmesi beklenen ve günlerdir konuşulan harekat 9 Ekim saat 16.00'da başladı. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı adı verilen harekatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatıldığını duyurdu. Harekat kapsamında PKK/YPG hedefleri jetlerle vuruldu.

Kaynak: AA