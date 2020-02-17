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Carrefour, Brezilya'da Makro'nun 30 mağazasını satın alıyor

Uluslararası süpermarketler zinciri Carrefour, Brezilya'daki rakibi Makro'nun 30 mağazasını 453.69 milyon dolar karşılığında satın alacak.

17.02.2020 16:57 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:57
Carrefour, Brezilya'da Makro'nun 30 mağazasını satın alıyor

Fransa merkezli uluslararası süpermarketler zinciri Group, 'daki rakibi Makro'nun 30 mağazasını 453.69 milyon dolar karşılığında satın almak için anlaştığını duyurdu.

Makro Brezilya'daki operasyonlarına ülkenin en zengin bölgesi olan 'daki 24 mağazasında devam edecek. Macro'nun sahibi olan SHV Holding ise herhangi bir işlem fiyatı açıklamadı.

Carrefour satın almayla alakalı haberleri doğrularken, Brezilya medyasında yer alan Makro'nun bütün mağazalarındaki operasyonlarına devam edeceği haberlerini yalanladı.

350 BİN ÇALIŞANI VAR

Bugün, 350 bin çalışanı ile Avrupa'nın bir numaralı perakende zinciri olan Carrefour Grup'un 30 ülkedeki 12 bin 300 mağazasını yılda ortalama iki milyar kişi ziyaret ediyor.

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