Canlı yayında ezber bozan yorum: Diagne olmasa G.Saray şampiyon olamazdı

06.08.2019 21:18

Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, A Spor'da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Falcao geçen sene kaç gol atmış? Diagne olmasa, Galatasaray şampiyon olamazdı. Herif rakip defansları fiziğiyle aldı götürdü golleri attı. Galatasaray seyircisi Diagne'yi tutmuyormuş. Falcao gelirse ve oynayamazsa, ben parayı o zaman görürüm." dedi.

"YUSUF ŞU ANDA MÜCEVHER"

Toroğlu, "Trabzonsporlu Yusuf gitti değil mi? Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray neden almadı? Alamazlardı, paraları yetmezdi çünkü ona. Yusuf şu anda mücevher. Falcao'yu düşünüyoruz, ben Türkiye'nin yerinde olsam, Yusuf Avrupa'da ne yapar olur gündemim. Falcao kaç yaşında, Yusuf kaç yaşında?" ifadelerini kullandı.